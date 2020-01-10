Nevşehir'de "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nde basın anıtı açılışı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi'nin yaptırdığı basın anıtı, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nde törenle açıldı.

Meteris Meydanı Kavşağı'na dikilen anıtın açılışında konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, gazetecilerin her türlü zorluğa, sıkıntıya rağmen gece gündüz, soğuk sıcak demeden çalıştığına vurgu yaptı. Bunun için yaptırdıkları anıtı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Arı, basın emekçilerini hiçbir zaman unutmadıklarını ifade etti.

Arı, şunları kaydetti:

"Terör operasyonlarında, kazalarda, siyasetçilerin herhangi bir fiilini gerçekleştirmesinde gazeteci kardeşlerimiz var. Yani gazeteciler hayatın her noktasında var. Onlar zor şartlarda görev yapıyorlar, marifet iltifata tabidir. Bizler de onların zor bir mesleği yaptığını ifade ederek, onların gününde, onları gündeme getirmek istedik. Aynı zamanda Meteris Meydanımızın daha güzel hale gelebilmesi, eski cazibesini yeniden yakalayabilmesi adına gazeteci kardeşlerimiz için bir anıt yaparak burasının güzelliğini taçlandırmak istedik. Gerçekten de çok şık bir yer olmuş."