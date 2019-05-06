HABER

Nevşehir'de Devlet Övünç Madalyası ve Beratı töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 18:47 | Son Güncelleme

Nevşehir'de Devlet Övünç Madalyası ve Beratı töreni

NEVŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanlığınca, Nevşehir'deki 2 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı törenle takdim edildi.

Nevşehir Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına, şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Türkmen ve şehit piyade onbaşı Hakan Demirci'nin ailelerine takdim etti.

Törene AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit ile bazı daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Tören, katılımcılarla şehit ailelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Fırtına Vadisi'nde 21 kaçak yapı için yıkım kararı alındıFırtına Vadisi'nde 21 kaçak yapı için yıkım kararı alındı
Kato Dağı eteklerinde minik öğrenciler trafikte yaya önceliği için düdük çaldıKato Dağı eteklerinde minik öğrenciler trafikte yaya önceliği için düdük çaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni Nevşehir Nevşehir Valisi İlhami Aktaş

En Çok Okunan Haberler

YSK'da kritik oturum başladı!

YSK'da kritik oturum başladı!

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan'a 4 milyonluk fatura

Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan'a 4 milyonluk fatura

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı,Ermeni teröristin cenazesinin kalıntılarının Erivan'da gömülmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Sarıyer'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

Nesli tükenme tehlikesi geçiren ceylanları evinin bahçesinde besliyor

Bahçesinde ne olduğunu duyan koşarak oraya gidiyor!

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.