HABER

Nevşehir’de Rasim Arı kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 21:02 | Son Güncelleme

Nevşehir’de kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını AK Parti adayı Rasim Arı kazandı.Nevşehir’de oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandıkların yüzde 65’i açıldı.

Nevşehir’de Rasim Arı kazandı

Nevşehir’de kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını AK Parti adayı Rasim Arı kazandı.
Nevşehir’de oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandıkların yüzde 65’i açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Belediye Başkan adayı Rasim Arı oyların yüzde 52’sini aldı. AK Parti İl Başkanlığında İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ve partililerle birlikte sonuçları takip eden Rasim Arı, yaptığı açıklamada Nevşehir halkına teşekkür etti. Arı, “Bugün yapılan seçimlerin ardından Nevşehir’de hemşehrilerimiz bizlere yoğun bir şekilde destek verdi. Ben bizlere destek veren tüm vatandaşlarımızı mahcup etmeyeceğimin sözünü veriyorum. Ayrıca hakkımda dedikodu üretenleri de yapacağım başarılı çalışmalar ile mahcup edeceğimi herkes görecek” dedi.

Nevşehir’de Rasim Arı kazandı

Nevşehir’de Rasim Arı kazandı

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Bozüyük'te yeni başkan CHP'li Mehmet Talat BakkalcıoğluBozüyük'te yeni başkan CHP'li Mehmet Talat Bakkalcıoğlu
Bayburt’ta MHP uzun bir aradan sonra zaferini kutladıBayburt’ta MHP uzun bir aradan sonra zaferini kutladı

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Tüm yurtta sandıklar kapandı! Sonuçlar gelmeye başladı

Tüm yurtta sandıklar kapandı! Sonuçlar gelmeye başladı

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.