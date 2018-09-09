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Nevşehir'deki çobanların silahlı kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 14:37 | Son Güncelleme

Nevşehir'deki çobanların silahlı kavgası

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, meslektaşını av tüfeğiyle vurarak öldüren çoban tutuklandı.

Jandarmaya teslim olan cinayet zanlısı R.Ş, savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, Nevşehir E-Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Silahlı kavgada yaşamını yitiren H.T'nin cenazesi ise Köşektaş köyünde kılınan namazından ardından köy mezarlığında defnedildi.

Köşektaş köyünde çobanlık yapan ve aralarında husumet bulunan R.Ş. (50) ile H.T. (48), arazide hayvan otlattıkları sırada karşılaşmış, ikili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.Ş'nin av tüfeğiyle vurduğu H.T, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hacıbektaş Köşektaş köyü Nevşehir

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