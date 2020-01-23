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Nevşehir'den Suriye'ye 4 tır briket gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 14:00 | Son Güncelleme

Nevşehir'den Suriye'ye 4 tır briket gönderildi

NEVŞEHİR (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Nevşehir İnsani Yardım Derneği ile Memur-Sen İl Temsilciliğince başlatılan "İdlib Acil Yardım Kampanyası" kapsamında Suriye'ye 4 tır briket gönderildi.

İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneğinden yapılan açıklamada, Suriye'de kış şartlarında çadırlarda yaşam mücadelesi veren savaş mağdurlarına yardım amaçlı kampanya başlatıldığı bildirildi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle Türkiye sınırına yakın alanlara göç eden sivillerin hayatlarını kolaylaştırabilmek amacıyla briket ev yapımına başlanıldığı belirtilen açıklamada, projede kullanılmak üzere Nevşehir'den 100 tır briket gönderilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, yardım kampanyası çerçevesinde temin edilen briketlerin tırlarla konvoy halinde bölgeye uğurlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Baki Öncel, "Savaş mağduru binlerce insan bu soğuklarda çamurun içinde çadırlarda ayakta kalmaya çalışıyor. Biz de Nevşehir’den bu projeye destek veriyoruz. Briket yüklü 4 tırı gönderdik, bağışçılarımızın desteğiyle önümüzdeki günlerde de gönderimlerimiz sürecek." ifadelerini kullandı.

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