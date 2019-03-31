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Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Akif Kabukcuoğlu kazandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 23:15 | Son Güncelleme

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Akif Kabukcuoğlu kazandı.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Akif Kabukcuoğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Akif Kabukcuoğlu 2 bin 174, MHP adayı Celalettin Güven bin 676, CHP adayı Bülent Öcal bin 49 oy aldı.

- Kabukcuoğlu'nun öz geçmişi

Kabukcuoğlu, ilköğretimini Kozaklı'da, orta öğrenimini Nevşehir Anadolu Lisesinde tamamladı. 2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Kabukcuoğlu, 2010 yılından itibaren Kozaklı ilçesinde serbest avukatlık yapmaktadır. 2011-2014 yılları arasında AK Parti Kozaklı Teşkilatında Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak, 2014-2017 yılları arasında İl Genel Meclis Üyesi olarak görev yapan Kabukcuoğlu, 2017 yılından bu yana AK Parti Kozaklı İlçe Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Kabukcuoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

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