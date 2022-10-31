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  4. NEVÜ’de ’Gençlik ve Modern Zamanlar’ Söyleşisi’nin 5.’si düzenlendi

NEVÜ’de ’Gençlik ve Modern Zamanlar’ Söyleşisi’nin 5.’si düzenlendi

31.10.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İlahiyat Fakültesi Kapadokya İrfan Kulübü bünyesinde düzenlenen 10 programlık ’Gençlik ve Modern Zamanlar’ başlıklı seminer/söyleşi program dizisinin, 5’incisi gerçekleştirildi.

NEVÜ’de ’Gençlik ve Modern Zamanlar’ Söyleşisi’nin 5.’si düzenlendi

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Kanavezir Salonu’nda Dr. Metin Doğan’ın konuşmacı olarak yer aldığı seminere, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Seminerde Doğan ’Gençlik ve Kimlik Sorunları-Kimlikte Kültürel, Küresel ve Küyerel Görünümler’ üzerine konuştu. Küreselleşme ile birlik kimlik oluşum süreçlerinden bahseden Doğan; bireylerin dijital ortamlarda hangi kimliklerle bulundukları üzerinde durdu. Gelenek ile modern dönemlerde ortaya çıkan kimlik çatışmalarına değinen Doğan, yeni kuşakların gelenekseli reddetme eğiliminde olduklarının yapılan çalışmalarda gözlemlenebildiğinden bahsetti.

Lise ve üniversitenin bu süreçlerde önem arz ettiğini söyleyen Doğan, yeni bir kavram dünyası oluşturarak gelenek ve geleneği oluşturan ögelerden beslenen ve aynı zamanda geleceğe uzanabilen bir dünyanın ve bu dünyaya ait bir kimlik oluşturulmasının zaruri olduğuna vurgu yaptı.

Seminer soru-cevap kısmının ardından önceki programlarda olduğu gibi çekilişle 1 öğrenciye 200 TL değerinde kitap/kırtasiye çeki, 3 öğrenciye kitap seti ve 3 öğrenciye ise Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin tarafından hediye edilen çeşitli kitapların verilmesiyle sona erdi.

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