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New Jersey'de uçuşlar drone yüzünden yapılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 04:40 | Son Güncelleme

ABD Federal Havacılık İdaresi, New Jersey Uluslararası Newark Liberty Havalimanı'ndaki uçuşları, bölgede görüldüğü belirtilen iki drone nedeniyle askıya aldı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), New Jersey'deki Uluslararası Newark Liberty Havalimanı'nı, bölgede görüldüğü belirtilen iki drone nedeniyle geçici olarak uçuşa kapattı.

Federal Havacılık İdaresi Sözcüsü Greg Martin, ABD medyasına yaptığı açıklamada, Uluslararası Newark Liberty Havalimanı'na yaklaşık 25 kilometre mesafedeki bölgesel Teterboro Havaalanı üzerinde görüldüğü belirtilen iki drone sebebiyle uçuşların askıya alındığını söyledi.

Teterboro Havalimanı'nın bin metre üzerinde iki drone görüldüğü bilgisi üzerine polis, bölgede güvenlik taraması başlattı.

Hava sahasında drone olmadığının teyidi üzerine uçakların havaalanına inmeye başladığı ancak uçuşların geçici olarak durdurulmasından ötürü gecikmelerin yaşandığı belirtildi.

New Jersey Uluslararası Newark Liberty Havaalanı, New York kentindeki uluslararası JFK ve LaGuardia havalimanları ile bölgedeki hava trafiği yükünü paylaşıyor.

- İngiltere’deki havalimanları da drone tehlikesi yaşamıştı

Aralık ayı sonunda İngiltere’nin en büyük ikinci havalimanı Gatwick’te drone ihbarları nedeniyle 2 gün boyunca bine yakın uçuş yapılamamıştı.

Olaydan 100 binden fazla yolcu olumsuz etkilenmiş, Gatwick Havalimanı'na yaklaşık 5 milyar sterlinlik yatırımla drone tarama ve tespit sistemi yerleştirilmişti.

Ocak ayı başında da yine İngiltere’nin en büyük havalimanı Heathrow yakınında bir drone tespit edilmesi üzerine kalkışlar yaklaşık 1,5 saat süreyle durdurulmuştu.

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