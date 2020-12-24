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New York'a gidecek herkese 14 günlük karantina şartı

24.12.2020 12:07 | Son Güncelleme:
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New York'a gidecek herkese 14 günlük karantina şartı

ABD’nin New York eyaletinde, mutasyona uğrayan koronavirüs türü sebebiyle, yurt dışından gelen tüm kişilere 14 günlük karantina şartı getirildi.

New York eyaleti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türü tespit edilmesinin ardından yurt dışından gelen tüm yolculara karantina kuralı getirdi.

Kuralı açıklayan New York City Belediye Başkanı Bill de Blasio, İngiltere’den yeni gelenlerin varışta verdikleri adreste 14 gün boyunca karantinada kalma talimatı verileceğini belirtti.

Mutasyon türünün ilk ortaya çıktığı ülke olan İngiltere'den gelen herkesin kurala uyup uymadıklarının şerif yardımcıları tarafından kontrol edileceğini de ekleyen Belediye Başkanı, ihlal edenlerin bin dolar para cezasıyla da çarptırılacağını söyledi.

De Blasio yaptığı açıklamada, tüm uluslararası yolcuların iletişim bilgilerini vermeleri gerektiğini de ifade etti.

'HERKESE TEHLİKE OLUŞTURUYORSUNUZ'

Başkan, "Biz gerçekten karantina kuralını ihlal ettiğinizde herkese tehlike oluşturduğunuz konusunda gerçekten ciddiyiz. Biz son savaşın içindeyiz burada. Tek yapmamamız gereken şey bu tatili geçmek" diye konuştu.

Daha önce New York eyaletinin talebi üzerine 3 havayolu şirketi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türü tespit edilen İngiltere'den gelecek yolcular için 'negatif Kovid-19 testi' zorunluluğu getirmişti.

Geçen hafta İngiltere'nin güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilmişti.

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