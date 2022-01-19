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  4. New York Belediye Başkanı Eric Adams alışverişini Türk esnaftan yaptı! Esnafın sözleri damga vurdu

New York Belediye Başkanı Eric Adams alışverişini Türk esnaftan yaptı! Esnafın sözleri damga vurdu

19.01.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Twitter hesabından sokakta meyve ve sebze tezgahı olan bir esnaftan alışveriş yaptığı görüntüyü paylaştı. Adams, meyvesini sokakta Türk esnaftan satın alırken, esnafın yanındaki arkadaşına "Belediye başkanı bu abi, biliyorsun değil mi? New York Belediye Başkanı" dediği duyuluyor.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Twitter hesabından, sokakta meyve ve sebze tezgahı olan bir esnaftan alışveriş yaptığı görüntüyü paylaştı. Binlerce beğeni alan tweet Türk takipçilerin dikkatinden de kaçmadı. Birçok kişi tweet'i alıntıladı.

Öte yandan gece geç saatlerde tezgahın açık olduğunu belirten Adams, küçük iş yerlerine destek verdiğini anlattı.

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''BELEDİYE BAŞKANI BU ABİ''

Videoda, konuşmasından Türk olduğu anlaşılan esnafın ise Adams'a selam verdikten sonra, tezgahın diğer ucundaki satıcıya Türkçe, "Belediye başkanı bu abi, biliyorsun değil mi? Brooklyn Belediye Başkanıydı, şimdi New York Belediye Başkanı" dediği duyuluyor.

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