HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

29.08.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York borsası düşüşle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,82 azalarak 32.018,22 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,88 azalışla 4.022,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,99 kayıpla 12.021,05 puana indi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda verdiği "şahin" mesajların ardından endeksler, yeni haftanın açılışında negatif bir seyir izledi.

Powell, geçen hafta cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadelede geri adım atmayacaklarının, gevşek para politikasına dönüşün yakın zamanda olmayacağının sinyalini vermişti.

Fiyat istikrarını yeniden sağlamanın biraz zaman alacağını vurgulayan Powell'ın "Daha yüksek faiz oranları, daha yavaş büyüme ve daha yumuşak iş gücü piyasası koşulları enflasyonu düşürürken, hane halkları ve işletmelere biraz da acı verecektir." ifadeleri ise piyasalara sert satış getirmişti.

Powell'ın açıklamaları sonrası para piyasası fiyatlamalarında eylül ayında bankanın 75 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 64,5 olarak tahmin edildi.

Analistler, faiz kararının gelen verilerin toplamına ve gelişen görünüme bağlı olacağının belirtilmesi ile açıklanacak verilerin öneminin arttığını, yeni haftada ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) yanı sıra istihdam raporunun takip edileceğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da yabancı uyruklulara sahte belge düzenleyen 4 şüpheli yakalandıİstanbul'da yabancı uyruklulara sahte belge düzenleyen 4 şüpheli yakalandı
PKK paçavralarıyla verilen poz sonrası İsveç'ten Türkiye açıklaması: NATO müzakereleri zora girdiPKK paçavralarıyla verilen poz sonrası İsveç'ten Türkiye açıklaması: NATO müzakereleri zora girdi
İstanbul'da bir bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi İstanbul'da bir bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi
Anahtar Kelimeler:
açılış

En Çok Okunan Haberler

Elini tutmadı! Utangaç halleri dikkat çekti

Elini tutmadı! Utangaç halleri dikkat çekti

Zehra Taşkesenlioğlu’ndan açıklama geldi

Zehra Taşkesenlioğlu’ndan açıklama geldi

Gülşen tahliye oldu! Cezaevinden tek kelime söylemeden ayrıldı

Gülşen tahliye oldu! Cezaevinden tek kelime söylemeden ayrıldı

Ünsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandı

Ünsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandı

Seçimin şifresi: Oylar bölündü sadece üçü birleşince...

Seçimin şifresi: Oylar bölündü sadece üçü birleşince...

Berk Acar görevine başladı! Bir ilk

Berk Acar görevine başladı! Bir ilk

İlginizi Çekebilir

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.