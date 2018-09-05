New York JFK Havalimanı'nda hastalık paniği

Dubai'den havalanan ve ABD'nin New York eyaletindeki John F. Kennedy (JFK) Havalimanı'na sabah saatlerinde iniş yapan uçak, 100 kadar yolcunun kendisini hasta hissetmesi nedeniyle karantinaya alındı.
Dubai-New York seferini yapan Emirates Havayolları'na ait uçak, sorunsuz şekilde JFK Havalimanı'na iniş yaptı. Uçağın pilotu, 2 erkek yolcunun ateşinin çok yüksek olduğunu ve 100 kadar yolcunun da durmadan öksürdüğünü bildirdi.
Terminale yanaştırılmayan 521 yolcusu bulunan uçak, havalimanında karantina altına alındı.
Olayla ilgili araştırma devam ederken, yolcuların hastalanmasına neyin neden olduğu ise henüz bilinmiyor.
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