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New York JFK Havalimanı'nda hastalık paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 17:37 | Son Güncelleme

Dubai-New York seferini yapan Emirates Havayolları'na ait uçak, yolculardan 100 kadarının aniden rahatsızlanması nedeniyle havalimanında karantinaya alındı

Dubai'den havalanan ve ABD'nin New York eyaletindeki John F. Kennedy (JFK) Havalimanı'na sabah saatlerinde iniş yapan uçak, 100 kadar yolcunun kendisini hasta hissetmesi nedeniyle karantinaya alındı.

Dubai-New York seferini yapan Emirates Havayolları'na ait uçak, sorunsuz şekilde JFK Havalimanı'na iniş yaptı. Uçağın pilotu, 2 erkek yolcunun ateşinin çok yüksek olduğunu ve 100 kadar yolcunun da durmadan öksürdüğünü bildirdi.

Terminale yanaştırılmayan 521 yolcusu bulunan uçak, havalimanında karantina altına alındı.

Olayla ilgili araştırma devam ederken, yolcuların hastalanmasına neyin neden olduğu ise henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
JFK Havalimanı New York

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