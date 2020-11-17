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New York Times: Trump geçen hafta İran'ın nükleer tesisini vurmaktan danışmanlarının tavsiyesi üzerine vazgeçti

17.11.2020 16:44 | Son Güncelleme:
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New York Times: Trump geçen hafta İran'ın nükleer tesisini vurmaktan danışmanlarının tavsiyesi üzerine vazgeçti

Amerikan New York Times gazetesi dört Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Beyaz Saray'daki bir toplantıda İran'ın Natanz'daki nükleer tesisini vurma teklifinde bulunduğunu ancak bundan vazgeçirildiğini yazdı. İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, kendilerine ya da bölgedeki müttefiklerine yönelik bir herhangi bir saldırıya "ezici" bir karşılık verecekleri uyarısında bulundu.

Amerikan New York Times gazetesi dört Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Beyaz Saray'daki bir toplantıda İran'ın Natanz'daki nükleer tesisini vurma teklifinde bulunduğunu ancak bundan vazgeçirildiğini yazdı. İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, kendilerine ya da bölgedeki müttefiklerine yönelik bir herhangi bir saldırıya "ezici" bir karşılık verecekleri uyarısında bulundu.

New York Times'ın haberine göre, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Çarşamba günü yayımladığı bir raporda İran'ın nükleer malzeme stokunun arttığını ve Tahran'ın BM denetçilerine daha önce nükleer faaliyet tespit edilen bir tesise girme izni vermediğini açıkladı.

Gazeteye göre ertesi gün Beyaz Saray'da yapılan bir toplantıda bu rapor ele alındı.

Toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yanı sıra Savunma Bakanı vekili ve Genelkurmay Başkanı katıldı.

'Biden'ın Trump'tan farkı yok'

New York'a Times'a konuşan yetkililer, İran'ı vurmayı öneren Trump'ın bundan vazgeçirildiğini söyledi. Ancak bu yetkililer, Tahran'ın İran dışındaki mal varlıklarının Irak'taki Şii milisler gibi bölgedeki müttefiklerini hedef alma seçeneklerinin hala ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

İngiliz Guardian gazetesine göre İran yönetimi, ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'ın göreve gelmesinden sonra nükleer müzakerelere dönülüp dönülmeyeceğini ya da hangi koşullarda masaya oturulabileceğini değerlendiriyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yaptırımlarının kaldırılmasını sağlamak için her fırsatı değerlendireceklerini söyledi. Ancak yönetimdeki sertlik yanlıları İran'ın ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durmasına sağlayacak adımlara odaklanılması gerektiğini ve Biden'ın Trump'tan farkı olmadığını savunuyor. Bu gruptakiler, ABD'nin hiçbir sorumluluk almadan yine anlaşmadan çekilmesi gibi bir durumunun yaşanmaması için "yeni bir anlaşma imzalayarak aynı hataya ikinci kez düşmemesi gerektiğini" söylüyor.

Bazı İranlı diplomatlar, Biden'ın müzakerelere dönebilmesi için ABD'nin 2018'den beri devam eden ambargolar nedeniyle tazminat ödemesinde ve yaptırımların kaldırılmasında ısrar ediyor.

3 Kasım'da yapılan seçimleri kaybettiğini hâlâ kabullenmeyen Donald Trump, 20 Ocak'a kadar görevde kalacak.

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