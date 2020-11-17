New York Times: Trump geçen hafta İran'ın nükleer tesisini vurmaktan danışmanlarının tavsiyesi üzerine vazgeçti

Amerikan New York Times gazetesi dört Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Beyaz Saray'daki bir toplantıda İran'ın Natanz'daki nükleer tesisini vurma teklifinde bulunduğunu ancak bundan vazgeçirildiğini yazdı. İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, kendilerine ya da bölgedeki müttefiklerine yönelik bir herhangi bir saldırıya "ezici" bir karşılık verecekleri uyarısında bulundu.

New York Times'ın haberine göre, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Çarşamba günü yayımladığı bir raporda İran'ın nükleer malzeme stokunun arttığını ve Tahran'ın BM denetçilerine daha önce nükleer faaliyet tespit edilen bir tesise girme izni vermediğini açıkladı.

Gazeteye göre ertesi gün Beyaz Saray'da yapılan bir toplantıda bu rapor ele alındı.

Toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yanı sıra Savunma Bakanı vekili ve Genelkurmay Başkanı katıldı.

'Biden'ın Trump'tan farkı yok'

New York'a Times'a konuşan yetkililer, İran'ı vurmayı öneren Trump'ın bundan vazgeçirildiğini söyledi. Ancak bu yetkililer, Tahran'ın İran dışındaki mal varlıklarının Irak'taki Şii milisler gibi bölgedeki müttefiklerini hedef alma seçeneklerinin hala ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.