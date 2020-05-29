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New York'un 8 Haziran'da normalleşmeye başlaması bekleniyor

DÜNYA HABERLERİ  | 29.05.2020 21:54 | Son Güncelleme

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatın durduğu eyaletin 8 Haziran'a kadar sağlık kriterlerini karşılamasının ve normalleşmenin başlamasının beklendiğini söyledi.

New York'un 8 Haziran'da normalleşmeye başlaması bekleniyor

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York'ta son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 67 kişinin hayatını kaybettiğini ve bunun son iki ayda kaydedilen en düşük rakam olduğunu ifade etti

Eyaletin 8 Haziran'a kadar normalleşme sürecinin başlaması için sağlık kriterlerini karşılamasının beklendiğini belirten Cuomo, eyaletin birinci faz açılmaya hazırlandığını kaydetti.

BELİRLİ KISITLAMALARLA AÇILABİLİR

Cuomo, Upstate New York'taki beş bölgenin ise ikinci faza geçeceğini ve mağazalar ve kuaför salonları gibi iş yerlerinin belirli kısıtlamalarla açılabileceğini söyledi.

Öte yandan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, salgının en fazla etkilediği ve finansal olarak da vurduğu kent için eyalet yetkililerinden şehrin milyarlarca dolar kredi başvurusu yapmasına onay vermesi talebinde bulundu ancak Vali Cuomo dahil diğer eyalet yetkilileri bu talebe sıcak bakmıyor.

New York'ta, şimdiye kadar 376 binden fazla kişi Kovid-19'dan etkilendi, 29 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

ABD genelinde ise vaka sayısı 1 milyon 772 bini geçti, 103 binden fazla kişi öldü.

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