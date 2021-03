New York Valisi Cuomo'nun siyasi kariyeri bitiyor mu?

Vali Cuomo, brifinglerine bir Powerpoint sunumla başlıyor, rakamları açıklıyor, neredeyse her sunumunu valisi olduğu şehre değil de ulusa sesleniş gibi dizayn ediyordu.

'ABD Başkanlığı'na aday ol Cuomo' sloganının o günlerde ortaya çıkması tesadüf değildi. Ne ABD Başkanı Donald Trump ne de New York Belediye Başkanı De Blasio'nun arka arkaya yaptıkları açıklamalar New York Valisi Andrew Cuomo'nun basın toplantıları kadar ilgi görüyordu.

Cuomo, endişeli, lidersiz bir halkı rahatlatan günlük koronavirüs toplantılarıyla bir politikacından ziyade bir televizyon yıldızına dönüşürken, her gün halkın karşısına çıkıyor ve detaylı bilgiler eşliğinde şehrin bugünleri beraber atlatacağını anlatıyor, acıda da sevinçte de birleşeceğiz mesajı veriyordu.

ABD'de pandeminin ilk günlerinde, özellikle New York'un salgından en sert etkilenen şehri olduğu, pandemiden aldığı maddi manevi zararın hesaplanamayacak boyutlarda olduğu günlerde herkesin gözü ve kulağı tek bir kişideydi: New York Valisi Andrew Cuomo.

İlk olarak, New York Eyalet başsavcısının bir raporu ve bir mahkeme emri, Cuomo yönetiminin New York'taki huzurevi sakinlerinin resmi ölüm sayısının hatalı olduğunu, hayatını kaybeden insanların rakamının açıklanan rakamın neredeyse iki katı olduğunu tespit etti.

Ancak geçtiğimiz birkaç hafta içinde, Cuomo'nun o ilkeli, her şeye hakim, 'Ben buradayım, endişeye mahal yok' portresinin sonu geldi; Cuomo hakkındaki farklı farklı suçlamalarla ve salgın krizini yönetirken kendi kariyerinin en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldı.

Vali Cuomo ise öncelikle cinsel taciz iddialarına yönelik suçlamaları reddedip yine o televizyon personalitesine geri dönüyor ve bir siyasetçi gibi değil de bir kadın hareketi sözcüsüymüşçesine, 'Bir kadının öne çıkma hakkını tamamen destekliyorum ve bunun her şekilde teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum' diyor.

Eski yönetici asistanı ve sağlık politikası danışmanı Charlotte Bennett ise The New York Times gazetesine verdiği demeçte, ofiste yalnız kaldıklarında, Cuomo'nun ona yaşlı erkeklerle seks yapıp yapmadığı da dahil olmak üzere bir dizi kişisel soru sorduğunu anlatıyor.

Cuomo, 'İnsanları rahatsız edecek şekilde davrandığımı şimdi anlıyorum. Bu istemsizdi ve bunun için gerçekten ve derinden özür dilerim. Bu konuda kendimi çok kötü hissediyorum ve açıkçası utanıyorum. Ve bunu söylemek kolay değil' derken aslında konuşan Vali Cuomo'dan ziyade onun egosu olarak algılanıyor.

New York'un ve belki de ülkenin en güçlü politik isimlerinden biri olan Vali Cuomo tüm bu skandalların ardından artan istifa çağrılarına rağmen geri adım atmaya niyetli değil.

Cuomo özür dilese de görevinden istifa etmesinin söz konusu olmadığını, New Yorklulara hizmet etmek için seçildiğini anlattıktan sonra 'Ortada bir salgın var. İyileşme var. Bakın, her şeyi yeniden inşa ediyoruz. New York'ta karışık bir durum var. Korkunç bir mali tabloya sahibiz. Aşı yapmak zorundayız. Yani hayır, istifa etmeyeceğim, devletin beni görevlendireceği işi yapacağım' diyerek üzerindeki istifa baskısıyla ilgilenmediğini anlatıyor.

Medyanın takındığı tutum

Bu konuda medyanın takındığı tutum ise ikiyüzlülüğün bir başka vesikası olarak gündeme gelirken valiyi eleştiren haber kanalları karşı ateşe maruz kalıyor ve Cuomo tarafından sert eleştiri oklarına hedef oluyor.