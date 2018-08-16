ABD karıştı! New York Valisi'nden Trump'a eleştiri

Cuomo, Manhattan'da katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, Trump'ın ABD'yi daha fazla cinsiyetçi, ırkçı ve göçmenlere karşı hoşgörüsüz zamanlarına geri döndürmek istediğini söyledi. New York'un liberal bir alternatif olarak kalacağını belirten Cuomo, burada tüm etnik kökenden inanların aynı olanaklara sahip olacağını dile getirdi.
Trump'ın "Make America great again" sloganına da atıfta bulunan Cuomo, "Amerika'yı yeniden büyük yapmayacağız, ABD hiç o kadar büyük değildi. Büyüklük seviyesine ulaşamadık. Ancak her ABD'li her şekilde eşitliğe kavuştuğunda, büyüklüğe ulaşacağız." ifadelerini kullandı.
'GÖRMEZDEN GELİYOR'
Açıklamaları Cumhuriyetçiler tarafından eleştirilen Cuomo'nun basın danışmanı Dani Lever bu gelişme üzerine bir açıklama yayımladı.
Lever, "Vali, ABD'nin büyük olduğuna ve bu büyüklüğün her erkek, kadın ve çocuk tam bir eşitliğe kavuştuğunda tam olarak gerçekleşeceğine inanıyor. Trump eski zamanlara geri dönerek ABD'yi büyük yapmaktan bahsederken, kölelik, ayrımcılık, ırkçılık ve cinsiyetçilikle mücadele ettiğimiz günleri görmezden geliyor." ifadelerine yer verdi.
Vali Cuomo'nun 2020'de yapılacak ABD Başkanlığı seçimlerinde Trump'ın rakibi olması bekleniyor. Trump, geçen aylarda New York'a yaptığı bir ziyaret esnasında Cuomo'nun kendisine rakip olmamak için söz verdiğini açıklasa da Vali Cuomo bu açıklamaları yalanlamıştı.
AA
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