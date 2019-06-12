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New York'ta ailelerinden koparılan göçmen çocuklar için ilginç protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 20:48 | Son Güncelleme

ABD’nin New York şehrinde, kimliği belirsiz kişiler tarafından medya binaları önüne ve işlek noktalara, her birinde folyo ve battaniyeye sarılarak kıvrılmış yatan cansız çocuk mankenlerin bulunduğu küçük metal kafesler bırakıldı - Kafeslerin, sınırda ailelerinden koparılan göçmen çocukların bir an önce ailelerine geri verilmesini isteyen NoKidsInCages (Kafeslerdeki Çocuklara Hayır) hareketi tarafından konulduğu belirtiliyor

ABD’nin New York şehrinde, ülkenin Meksika sınırında yasa dışı göçmen çocukların ailelerinden koparılarak gözaltında tutulması, ilginç bir şekilde protesto edildi.

Kimliği belirsiz kişiler tarafından Manhattan ve Brooklyn bölgelerindeki belli noktalara, her birinde folyo ve battaniyeye sarılarak kıvrılmış yatan cansız çocuk mankenlerin bulunduğu metal kafesler bırakıldı.

NoKidsInCages (Kafeslerdeki Çocuklara Hayır) notuyla bırakılan ve sokaklardaki işaret ve park direklerine zincirlenen metal kafeslerin içindeki cansız küçük çocuk mankenlerin ayrıca kurulan bir ses düzeneği ile ağlama sesi çıkardığı sosyal medya paylaşımlarında yer aldı.

Kafeslerin, başta Fox Haber Kanalı, CNN ve New York Times gibi medya kuruluşlarının bulunduğu binaların önü olmak üzere, işlek yaya trafiğinin bulunduğu değişik alanlara 24 adet bırakıldığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, kafesleri yerinden kaldırmak için yoğun çaba gösterdi.

Polislerin kafeslerin üstünü bezle örttüğü ve kafeslerin bağlı olduğu zincirleri keserek, sokaktan kaldırdığı görüldü.

Kafeslerin, sınırda ailelerinden koparılan göçmen çocukların bir an önce ailelerine geri verilmesini isteyen NoKidsInCages (Kafeslerdeki Çocuklara Hayır) Hareketi tarafından konulduğu sanılıyor.

Hareketin sosyal medya paylaşımlarında, kafeslerin sınırda ailelerinden koparılarak gözaltına alınan çocukların gerçek yaşama şartlarını temsil ettiği belirtilerek, “Bu tarih değil. Bu şimdi oluyor. Yüzlerce çocuk daha ailesinden koparıldı. 6 çocuk öldü. Biz çocukları ailelerinden ayıran, onları kafese koyan bir ulus olamayız.” ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
metal kafesler New York NoKidsInCages

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