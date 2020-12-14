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New York'ta Noel konseri sırasında silahla ateş eden saldırgan öldürüldü

14.12.2020 03:41 | Son Güncelleme:
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New York'ta Noel konseri sırasında silahla ateş eden saldırgan öldürüldü

ABD'nin New York kentinde Kutsal Saint John Katedral'inin merdivenlerinde Noel dolayısıyla açık hava koro konseri düzenlendiği sırada silahlı bir kişi ateş açtı.

ABD'nin New York kentinde Kutsal Saint John Katedral'inin merdivenlerinde açık hava koro konserin düzenlendiği sırada silahlı bir kişi ateş açtı.

Polisin olay yerine gelmesiyle silahıyla bir süre polislere direnen saldırgan daha sonra polis tarafından vuruldu. Şüphelinin hastaneye kaldırıldığı ve orada yaşamını yitirdiği duyuruldu.

New York Polis Departmanı, silahlı kişinin bölgeye gelen polis ekiplerine ateş açtığı, ancak saldırıda hiçbir polisin yaralanmadığını açıkladı.

Olay yerindeki tanıklar, 50'li yaşlarındaki saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığını anlatıyor.

50'li yaşlarında olduğu belirtilen saldırganın ne amaçladığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Manhattan bölgesinin belediye meclisi üyesi Mark D. Levine, saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığını, havaya rastgele ateş ettiğini söyledi.

Saldırganın, Noel konserinin bitmesinden dakikalar sonra ateş açmaya başladığı, bu sırada bağırarak "öldürülmek istediğini" söylediği bildirildi.

Kilise yetkilileri, saldırganın eyleminden dakikalar önce konseri izleyen yüzlerce kişinin orada olduğunu söyleyerek, "Birçok kişi Mart'tan bu yana ilk kez yan yana gelmişti ve harika bir ortam vardı. Saldırgan en az 20 el ateş etti" dedi.

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