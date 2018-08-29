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New York'ta Times Meydanı'na arı baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 04:34 | Son Güncelleme

Times Meydanı'ndaki bir sosisli sandviç standı, öğle saatlerinde binlerce arının baskınına uğradı - New York arıcılık ekibi, arılara zarar vermemek için vakumlama yöntemini kullanarak arıları başka bir bölgeye tahliye etti

ABD'nin New York kentinin ünlü turistik mekanlarından Times Meydanı öğle saatlerinde arıların baskına uğradı.

Manhattan Adasının merkezi konumundaki Times Meydanı'nda 43. Sokak ile Broadway Caddesi'nin kesiştiği yerde bulunan bir sosisli sandviç standına öğle saatlerinde binlerce arı akın etti.

Arıların işgalinin ardından standın şemsiyesinde ağırlıktan dolayı çökme olurken olaya polis müdahale etti ve meydan bir süre trafiğe kapatıldı.

New York Polis Bölümü'nün arıcılık ekibi, arılara zarar vermemek için vakumlama yöntemini kullanarak arıları başka bir bölgeye tahliye etti.

Arıcılık ekibinden Andrew Cote, yaptığı açıklamada, arıların bu tür baskının genellikle bahar aylarında olduğunu ancak havaların sıcak gitmesi nedeniyle kraliçe arının kovanını bırakmış, diğer arıların da bu nedenle stant şemsiyesinde toplanmış olabileceğini belirtti.

Cote, "Belki de arılar sadece sosisli sandviç yemek istemiştir." diye espri yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Arı arıcılık New York Times Meydanı

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