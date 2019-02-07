New York'taki konferansta, Myanmar'a boykot çağrısı yapılacak

NEW YORK/ANKARA (AA) - New York'ta 8-9 Şubat'ta düzenlenecek "Myanmar'da Koruma ve Sorumluluk Uluslararası Konferansı'nda", Myanmar'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle bu ülkeye yönelik boykot çağrısı yapılacak.

Özgür Rohingya Koalisyonu tarafından, Columbia Üniversitesi Güney Asya Enstitüsü ve Bernard Collage iş birliğinde hazırlanan "Myanmar'da Koruma ve Sorumluluk Uluslararası Konferansı" birçok Birleşmiş Milletler yetkilisi, akademisyen ve aktivistin katılımıyla yarın ve 9 Şubat Cumartesi günü New York'ta düzenlenecek.

Özgür Rohingya Koalisyonu Başkanı Maung Zarni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu konferansın, "Myanmar'daki soykırım ve savaş suçlularını yaptıklarından sorumlu tutma, Arakanlı Müslümanlar ve diğer azınlık grupları koruma" amacıyla organize edildiğini söyledi.

Zarni "Bu konferans, Myanmar'da Aung San Suu Çii yönetimi, insanları öldüren ordu ile bu yönetim ve ordunun insanlara karşı nefret, yanlış bilgi ve şiddet silahı haline gelen aşırı ırkçı topluluklar ve kurumlara karşı boykotun bir başlangıcı olacak. Tıpkı, İsrail'e karşı başlatılan BDS (Boykot, Tecrit ve Yaptırım) hareketi gibi." diye konuştu.