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New York'taki konferansta, Myanmar'a boykot çağrısı yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 19:53 | Son Güncelleme

New York'ta 8-9 Şubat'ta düzenlenecek "Myanmar'da Koruma ve Sorumluluk Uluslararası Konferansı'nda" Myanmar'a karşı boykot çağrısında bulunulacak - Özgür Rohingya Koalisyonu Başkanı Maung Zarni: - "Bu konferans, Myanmar'da Aung San Suu Çii yönetimi, insanları öldüren ordu ile bu yönetim ve ordunun insanlara karşı nefret, yanlış bilgi ve şiddet silahı haline gelen aşırı ırkçı topluluklar ve kurumlara karşı boykotun bir başlangıcı olacak. Tıpkı, İsrail'e karşı başlatılan BDS (Boykot, Tecrit ve Yaptırım) hareketi gibi" - "BM'ye üye ülkeler arasında, Myanmar'daki insanların hayatını kurtarmak ve soykırıma son vermek konusunda kesin bir siyasi irade yok çünkü bunu yapmak bazı ülkelerin çıkarlarıyla uyuşmuyor"

NEW YORK/ANKARA (AA) - New York'ta 8-9 Şubat'ta düzenlenecek "Myanmar'da Koruma ve Sorumluluk Uluslararası Konferansı'nda", Myanmar'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle bu ülkeye yönelik boykot çağrısı yapılacak.

Özgür Rohingya Koalisyonu tarafından, Columbia Üniversitesi Güney Asya Enstitüsü ve Bernard Collage iş birliğinde hazırlanan "Myanmar'da Koruma ve Sorumluluk Uluslararası Konferansı" birçok Birleşmiş Milletler yetkilisi, akademisyen ve aktivistin katılımıyla yarın ve 9 Şubat Cumartesi günü New York'ta düzenlenecek.

Özgür Rohingya Koalisyonu Başkanı Maung Zarni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu konferansın, "Myanmar'daki soykırım ve savaş suçlularını yaptıklarından sorumlu tutma, Arakanlı Müslümanlar ve diğer azınlık grupları koruma" amacıyla organize edildiğini söyledi.

Zarni "Bu konferans, Myanmar'da Aung San Suu Çii yönetimi, insanları öldüren ordu ile bu yönetim ve ordunun insanlara karşı nefret, yanlış bilgi ve şiddet silahı haline gelen aşırı ırkçı topluluklar ve kurumlara karşı boykotun bir başlangıcı olacak. Tıpkı, İsrail'e karşı başlatılan BDS (Boykot, Tecrit ve Yaptırım) hareketi gibi." diye konuştu.

Myanmar'daki okul ve üniversitelerin sadece Arakanlı Müslümanların yanı sıra Hristiyan Karen ve Kaçin gibi etnik azınlıklara yönelik ırkçılık ve nefreti yaymakta kullanıldığını belirten Zarni, konferansta bu konuya da vurgu yapacaklarını kaydetti.

Zarni, konferansta Myanmar ile yakınlığını devam ettiren uluslararası kuruluşlara ve ülkelere yönelik de tepki gösterilmesini sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "BM'ye üye ülkeler arasında, Myanmar'daki insanların hayatını kurtarmak ve soykırıma son vermek konusunda kesin bir siyasi irade yok çünkü bunu yapmak bazı ülkelerin çıkarlarıyla uyuşmuyor." ifadelerini kullandı.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 725 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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