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New York'taki Türk heyeti farklı din temsilcileriyle iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 07:19 | Son Güncelleme

New York'taki Türk heyeti farklı din temsilcileriyle iftarda buluştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği etkinliklere katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere New York'ta bulunan Türk heyet, kentteki Türk iş insanları ile Süryani, Ermeni ve Musevi toplumu temsilcileriyle yapılan iftara katıldı.

Altınbaş Üniversitesi Rektörü, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan ve CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar ile heyette yer alan diğer konukların katıldığı iftarda, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş da hazır bulundu.

İftar yemeğine, New York'taki Türk iş insanları ile Süryani, Ermeni ve Musevi toplumu temsilcileri de katıldı.

Başkonsolos Aktaş, iftarda yaptığı konuşmada, Ramazanın ruhunun insanların dil, din, ırk farketmeksizin aynı sofra etrafında toplanması olduğunu belirterek, “Yemek bir şekilde bulunuyor ama dostluklar kolay bulunmuyor, farklılıklar kolay yaratılmıyor. Türkiye’yi güzel kılan, büyük kılan daha da büyük kılacak olan bizim zenginliklerimiz, farklılıklarımız.” diye konuştu.

Prof. Dr. Çağrı Erhan da konuşmasında, Ramazanda iftar sofralarına farklı kültürlerden insanlar davet edilmesinin gelenek olduğunu belirterek, Noel ve Şabat’ta da Müslümanların yer alabilmesinin kültürlerarası diyaloğa büyük katkı sağlayacağını söyledi.

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iftar New York

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