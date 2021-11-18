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  4. Niğde'de dehşet! Motosikletli kuryeyi sokak ortasında bıçakladılar

Niğde'de dehşet! Motosikletli kuryeyi sokak ortasında bıçakladılar

18.11.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde’de motosikletli kuryenin sokak ortasında 2 kişi tarafından darp edilip bıçaklandığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Niğde-Bor yolunda kurye B.A., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 2 kişi tarafından önce darp edildi, ardından da defalarca bıçaklandı.

KOŞARAK KAÇTI

Hızını alamayan şüpheliler, kuryenin motosikletine de zarar verdi. Kurye, can havliyle motosikleti bırakıp kaçarken. Niğde Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay saniye saniye bir vatandaş tarafından kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde vatandaşın yardım çığlıkları da yer aldı.

(İHA)

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Niğde
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