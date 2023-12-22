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  4. Niğde'de kaza sonrası iki grup arasında kavga çıktı! 9 kişi yaralandı

Niğde'de kaza sonrası iki grup arasında kavga çıktı! 9 kişi yaralandı

22.12.2023 22:50 | Son Güncelleme:
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Niğde'de, hasarlı trafik kazası sonrası iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi pompalı av tüfeğiyle, 8 kişi de darp sonucu yaralandı.

Niğde'de kaza sonrası iki grup arasında kavga çıktı! 9 kişi yaralandı

Olay, saat 16.00 sıralarında il merkezindeki sanayi sitesinde meydana geldi. F.D., kullandığı otomobille bir iş yerinin önündeki 4 araca çarparak hasarlı kazaya neden oldu. Kazanın ardından araç sahipleri ile otomobildekiler arasında tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirlerine sopa ve pompalı av tüfeğiyle saldırdı. Çıkan olayda 1 kişi pompalı av tüfeğiyle vurularak, 8 kişi de darbedilerek yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

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