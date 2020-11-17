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  4. Niğde merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 25 eski polis gözaltına alındı

Niğde merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 25 eski polis gözaltına alındı

17.11.2020 11:09 | Son Güncelleme:
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Niğde’de merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 25 eski polis gözaltına alındı.Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet gösteren ve meslekten ihraç edilen 25 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

Niğde’de merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 25 eski polis gözaltına alındı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet gösteren ve meslekten ihraç edilen 25 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde, Konya, Kayseri, Adana, Hatay, Ankara ve Antalya’da düzenlediği operasyonda 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

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