HABER

Niğde'de 240 küçükbaş hayvanı çalan hırsızları özel ekip yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 14:22 | Son Güncelleme

Niğde'de 240 küçükbaş hayvanı çalan hırsızları özel ekip yakaladı

NİĞDE (AA) - Niğde'de farklı tarihlerde 240 küçükbaş hayvanı çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde merkez ve ilçelerindeki hayvan hırsızlığı olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturuldu.

Ekipler olay yerlerinden elde edilen delillerin değerlendirilmesi sonucu 5 farklı hırsızlık olayının zanlılarının Z.D. (26) ve E.Ö. (32) olduğunu belirledi. Şüpheliler evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Zanlılar sorgularında, Bor ilçesinde farklı tarihlerde 72, Niğde merkezde de 168 küçükbaş hayvanın çalınması olayını gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Aramalarda bulunan çalıntı hayvanların bir kısmı sahiplerine teslim edildi.

PARTNER Genç kızı cinsel fantezisi mi öldürdü? Genç kızı cinsel fantezisi mi öldürdü?
GAMOB: Mühendisi kurtarma çalışmalarında koordinasyon zafiyeti varGAMOB: Mühendisi kurtarma çalışmalarında koordinasyon zafiyeti var
Balkondan düşen profesörün ölümünde intihar şüphesiBalkondan düşen profesörün ölümünde intihar şüphesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emniyet Jandarma küçükbaş hayvan Niğde

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki kızını öldüren, kendisini de yaralayan caniyi görünce gözyaşlarını tutamadı

Kızlarının katilini görünce gözyaşlarını tutamadı

Metrobüs durağında bozuk asansör engeli! Çevredekilerin yardımıyla indirildi

Metrobüs durağında bozuk asansör engeli!

Kimya profesörü 4. kattan atlayarak intihar etti

Acı olay! Profesör hayatına son verdi

Bayburt’ta yangın faciası! 2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti

2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti!

İstanbul'da beklenen olası deprem için dikkat çeken açıklama!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Adnan Oktar'ın cezaevindeki üyelerine gönderdiği mektuplar ortaya çıktı! 2019 yılına dikkat çekmiş

Adnan Oktar'la mektupları ortaya çıktı: Sevgisinden coşarım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.