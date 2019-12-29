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  4. Niğde'de düzenlenen şenlikte 1 ton hamsi ikram edildi

Niğde'de düzenlenen şenlikte 1 ton hamsi ikram edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 16:36 | Son Güncelleme

Niğde'de düzenlenen şenlikte 1 ton hamsi ikram edildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen "7. Hamsi Şenliği"nde bir ton balık ikramında bulunuldu.

Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Kent Ormanı'nda düzenlenen şenlikte pişirilen hamsiler katılımcılara ikram edildi. Hamsi ekmek almak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu. Katılımcılar şenlikte kemençe eşliğinde horon oynadı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şenlik sayesinde vatandaşlarımız hem farklı bir kültürle tanışıyorlar hem de güzel bir lezzetin tadına bakma şansı elde ediyorlar. İnsanlarımız arasında birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik duyguları daha da gelişiyor. Kültürümüzü yaşatma noktasında bu tür etkinliklerin çok büyük faydası var." diye konuştu.

Derneğin başkanı Lütfi Güler ise "Karadenizliler ile Niğdeliler arasında kaynaşmayı sağlamak, gelenek ve görenekleri gelecek nesillere aktarmak, burada bir gün de olsa Karadeniz esintisi yaşatmak bizlerin en büyük amacıdır." dedi.

Şenliğe, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Hamsi şenliği Karadenizliler Derneği Niğde

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