Niğde'de eski cumhuriyet savcısının öldürülmesi

NİĞDE (AA) - Niğde'de öldürülen eski cumhuriyet savcısının faili çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sazlıca beldesi yakınlarındaki çöplük alanında cesedi bulunan eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur'un katil zanlısı A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Serhat Yağmur, dün gece alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada A.A. tarafından öldürülerek cesedi Sazlıca yakınlarındaki çöplüğe atılmıştı.
A.A'nın maktul ile otomobiliyle yaklaşık 2 saat dolaştığı, daha sonra bir arkadaşından yardım istediği ve arkadaşının zanlıyı ihbar ettiği öğrenildi.
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