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Niğde’de İbranice tevrat ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 12:58 | Son Güncelleme

Niğde’de İbranice yazılı Tevrat, deri üzerine yazılmış ferman ve kutu içerisine deri üzerine yazılmış zincir şeklinde belge ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ekipleri Ulukışla-Eminlik gişeleri uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Niğde’de İbranice tevrat ele geçirildi

Niğde’de İbranice yazılı Tevrat, deri üzerine yazılmış ferman ve kutu içerisine deri üzerine yazılmış zincir şeklinde belge ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ekipleri Ulukışla-Eminlik gişeleri uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada; 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen İbranice yazılı kitap, 1 adet ferman şeklinde deri üzerine yazılı belge ve 1 adet kutu içerisinde deri üzerine yazılmış zincir şeklinde olan belge geçirildi. Olayla ilgili B.Ç. ve S.K. gözaltına alındı.

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