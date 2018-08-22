Niğde'de kamyonla otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'de kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahmut Gönüllü idaresindeki 42 L 8869 plakalı kamyon, Niğde-Pozantı karayolunun Tepeköy mevkisinde Coşkun Han'ın kullandığı 42 FBC 73 plakalı otomobille çarpıştı.
Otomobilde bulunan Faik Han ve Hatun Boz, kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Coşkun, Arzu ve Arzu Çağla Han yaralandı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Han, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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