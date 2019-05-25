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Niğde'de patates ekim alanı yüzde 10 arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 10:22 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en büyük patates üretim alanlarının bulunduğu Niğde'de patates ekimine başladı.

Niğde'de patates ekim alanı yüzde 10 arttı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(DHA) - TÜRKİYE'nin en büyük patates üretim alanlarının bulunduğu Niğde'de patates ekimine başladı. Patatesin raflarda kilo fiyatının 6 liraya kadar çıkması nedeniyle bu yıl ekim alanlarında yüzde 10 oranında artış yaşandı.
Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, yıllık ortalama 800 bin ton üretimle Türkiye birincisi olan Niğde'de çiftçilerin hazırlıklarını tamamlayarak patates ekimine başladığını söyledi. Patatesin geçen yıl raflarda kilo fiyatının 6 liraya kadar yükseldiğini belirten Veli Kenar, bu yıl ekim alanlarının yüzde 10 arttığını kaydetti. Niğde'de yazlık ve kışlık olmak üzere patates ekimleri yapıldığını belirten Kenar, "Altunhisar ilçemizde turfanda olarak tabir ettiğimiz yazlık patates ekimlerimizi yapmıştık ve Ağustos ayı itibariyle hasadına başlayacağız. Şuanda kışlık patates ekimlerimizi yapıyoruz. Niğde'de patates ekimleri Nisan ayının sonu itibariyle başlamış olup ekimlerimiz devam ediyor. Yaklaşık 240 bin dekar alana patates ekimi yapılmasını bekliyoruz. Niğde'de geçen yıla göre patates ekim alanında yüzde 10 gibi bir atış bekliyoruz. Bu artışın sebebi ise patatesin hak ettiği değeri bularak para etmesi" dedi.
FOTOĞRAFLI

Niğde'de patates ekim alanı yüzde 10 arttıNiğde'de patates ekim alanı yüzde 10 arttıNiğde'de patates ekim alanı yüzde 10 arttıNiğde'de patates ekim alanı yüzde 10 arttı

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