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Niğde'de yolcunun otobüs şoförüne saldırısı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 17:41 | Son Güncelleme

Engelli kartıyla özel halk otobüsüne binen kişinin araç hareket halindeyken şoföre saldırma anı, otobüsün kamerasına yansıdı

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir kişinin özel halk otobüsü şoförüne saldırma anı, kameraya yansıdı.

İddiaya göre, Metin T. adlı kişi, engelli kartıyla C.S'nin kullandığı özel halk otobüsüne bindi.

Otobüsle son durağa kadar giderek tekrar şehir merkezine gelen Metin T, yolcularla tartıştıktan sonra araç hareket halindeyken otobüs şoförüne saldırdı.

Şoför aracı durdurarak saldırganı etkisiz hale getirdi. Metin T'nin saldırı anı, otobüsün içindeki kameraya da yansıdı.

Karakola giden C.S, saldırgandan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Metin T, ifadesinin ardından emniyetten salıverildi.

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Niğde OTOBÜS özel halk otobüsü saldırı şikayet şoför

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