HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Niğde’deki deprem Aksaray’da da hissedildi

Niğde’deki deprem Aksaray’da da hissedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 23:23 | Son Güncelleme

Niğde’nin Bor ilçesindeki 5.1 büyüklüğündeki deprem Aksaray’da da hissedildi.Depremi hisseden vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarı çıkarken, şu ana kadar Aksaray’da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Niğde’deki deprem Aksaray’da da hissedildi

Niğde’nin Bor ilçesindeki 5.1 büyüklüğündeki deprem Aksaray’da da hissedildi.

Depremi hisseden vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarı çıkarken, şu ana kadar Aksaray’da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Depreme Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yakalanan vatandaşlar ve hasta yakınlarının da hastane önüne çıktıkları görüldü. Deprem sonrası emniyet, sağlık, İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri de tam kadro hazır hale getirildi. Polis ekipleri de sokaklarda devriye attı. Aksaray’da şu ana kadar kayda giren herhangi bir olumsuzluk olmadığı belirtildi.

Niğde’deki deprem Aksaray’da da hissedildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKapı önünde aşk!Kapı önünde aşk!
‘Ne zaman lider olacaksınız?’ sorusuna yanıtı çevredekileri güldürdü!‘Ne zaman lider olacaksınız?’ sorusuna yanıtı çevredekileri güldürdü!
İBB'den son dakika kademeli mesai açıklaması!İBB'den son dakika kademeli mesai açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
Emekli polisin aracından çıkanlar şaşkına çevirdi!
Emekli polisin aracından çıkanlar şaşkına çevirdi!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Galatasaray zorlu maçta gülmeyi bildi!
Galatasaray zorlu maçta gülmeyi bildi!
20 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
20 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Libya'dan flaş Türkiye açıklaması: Başladık
Libya'dan flaş Türkiye açıklaması: Başladık
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Diğer Haberler
Belarus’ta Lukaşenko karşıtı protestolar 6. haftasında
Belarus’ta Lukaşenko karşıtı protestolar 6. haftasında
Silivri’de şüpheli ölüm! Ekipler çilingir yardımıyla eve girdi
Silivri’de şüpheli ölüm! Ekipler çilingir yardımıyla eve girdi
Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı
Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı
Niğde'deki deprem anı kamerada! Markette yakalandı
Deprem anı kamerada! Markette yakalandı
Muharrem İnce'nin ‘Ne zaman lider olacaksınız?’ sorusuna yanıtı çevredekileri güldürdü!
‘Ne zaman lider olacaksınız?’ sorusuna yanıtı çevredekileri güldürdü!
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.