HABER

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 15:24 | Son Güncelleme

Yazar Nihat Genç, Ulusal Kanal ekranlarında Erdem Atay'ın sunumuyla yayınlanan 'Veryansın' programında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Genç, son 30-40 yılda yapılan Atatürk heykellerini sert bir şekilde eleştirdi ve 'Atatürk’ün yapılan heykelleri karikatür gibi... Yapacaksan düzgün yap, bunun örnekleri var. Birisi Atatürk’le dalga geçmek için yapıyor sanki' dedi.

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Yazar Nihat Genç, son 30-40 yılda yapılan Atatürk heykellerini sert bir şekilde eleştirdi.

nihat-genc

Ulusal Kanal’da Erdem Atay’ın sunumuyla yayımlanan “Veryansın” programında konuşan Nihat Genç, şunları söyledi:

“Atatürk’ün yapılan heykelleri karikatür gibi… Ben mesela, bu ülkede bir gün şans eseri Bakanlık, Başbakanlık yapsam, son 30-40 yılda yapılan Atatürk heykellerinin hepsini yıkar atarım. Yapacaksan da düzgün yap, bunun örnekleri var. Birisi Atatürk’le dalga geçmek için yapıyor sanki. Çin malı gibi, tuhaf geliyor bana…”

PARTNER'İşte Benim Stilim' yarışmacısının şaşırtan değişimi! 'Yüz nakli mi yaptırdın?''İşte Benim Stilim' yarışmacısının şaşırtan değişimi! 'Yüz nakli mi yaptırdın?'
Yeni evli şehidin eşinin sözleri yürek burktu: 27 gün oldu, doyamadım ÖmerimeYeni evli şehidin eşinin sözleri yürek burktu: 27 gün oldu, doyamadım Ömerime
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Şiddetli yağış iki ilçeyi vurdu Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Şiddetli yağış iki ilçeyi vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nihat Genç Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Atatürk heykeli Ulusal Kanal veryansın erdem atay

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

'Zorba' teğet geçince rahat bir nefes aldılar!

'Zorba' teğet geçince rahat bir nefes aldılar!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Şiddetli yağış iki ilçeyi vurdu

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Şiddetli yağış iki ilçeyi vurdu

Güngören’de bir bina yıkılma riskine karşı boşaltıldı

Güngören’de bir bina yıkılma riskine karşı boşaltıldı

MHP'nin af teklifine karşı 'Tosuncuk'lu kampanya

MHP'nin af teklifine karşı 'Tosuncuk'lu kampanya

Boğaz'ın rengi değişti

Boğaz'ın rengi değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.