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Nijer'de cunta yeni başbakan atadı!

08.08.2023 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri cunta başbakanlık görevine Lamine Zeine'yi getirdi.

Nijer'de cunta yeni başbakan atadı!

Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Sözcüsü Albay Amadou Abdramane, okuduğu bildiride, Zeine'nin, CNSP lideri General Abdurrahmane Tchiani tarafından başbakan olarak atandığını duyurdu.

Ülkesinde tanınan bir ekonomist olan 58 yaşındaki Zeine 2002'den 2010'a kadar Finans Bakanlığı yapmıştı.

Zeine, son olarak Afrika Kalkınma Bankasının Çad temsilcisi olarak görev yapıyordu.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükumetinin başına geçmişti.​​​​​​​ (AA)

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Başbakan Nijer

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