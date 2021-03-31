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Nijer'de darbe girişimi iddiası

31.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijer'de cumhurbaşkanlığı sarayı civarında duyulan silah seslerinin ardından hayat normale dönerken olayın 'başarısız darbe girişimi' olduğu öne sürüldü. Yerel kaynaklar bölgede kontrolün sağlandığını belirtti.

Nijer'de darbe girişimi iddiası

Yerel basında çıkan haberlerde, başkent Niamey'de cumhurbaşkanlığı sarayı civarında sabaha karşı duyulan ve yaklaşık yarım saat süren silah sesleri 'başarısız darbe girişimi' olarak yorumlandı.

Haberlerde, bazı askerlerin gözaltına alındığı iddia edilirken konuya ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi.

Yerel kaynaklar, Niamey sokaklarının sakin olduğunu ve kontrolün sağlandığını belirtti.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Nijerli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, darbe girişiminde bulunan askerlerin tutuklandığı bildirildi.

SEÇİM SONUÇLARI TARTIŞMA YARATTI!

Ülkede 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçimini iktidar partisi PNDS-Tarayya'nın adayı Mohamed Bazoum kazanmıştı.

Muhalefet partisi RDE-Tchanji'nin adayı ve eski Cumhurbaşkanı Mahame Ousmane ise sonuçlara itiraz ederek, asıl kazananın kendisi olduğunu iddia etmişti.

Ousmane destekçilerinin bugün düzenleyeceği gösteri, hükümet kararıyla yasaklanmıştı.

Bazoum'un 2 Nisan'da yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, iki dönemlik görev süresini tamamladığı için aday olmamıştı.

Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana birçok askeri darbeye sahne olan ülkede, ilk kez demokratik yollarla seçilmiş bir cumhurbaşkanı, görevini, yine demokratik yollarla seçilecek halefine bırakacak.

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