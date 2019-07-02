Nijer’de orduya saldırı: 18 ölü

Nijer’in Mali sınırında orduya ait bir karargaha yönelik saldırıda 18 askerin öldüğü bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, teröristler Mali sınırındaki Inates kentinde bulunan karargaha dün öğleden sonra saldırı düzenlendi.

Karargah yakınında bomba yerleştiren teröristler 2 aracı imha etti ve askerlere ateş açtı. Olayda 18 asker yaşamını yitirdi, 4 askerden ise haber alınamıyor.

Saldırıda 10'dan fazla askeri araç da çalındı.

Ülkenin Mali sınırına birkaç kilometre mesafedeki Tillaberi bölgesinde Tongo-Tongo kentinde, devriye görevi yapan 52 kişilik askeri birliğe mayıs ayında teröristlerce saldırı düzenlenmiş 29 asker yaşamını yitirmişti.

Nijer ordusu ülkenin batısında DEAŞ ve El Kaide bağlantılı örgütlerle mücadele ediyor.

Öte yandan bölgede terörle mücadele adı altında Fransa’nın 4 binin üzerinde askeri bulunuyor.

