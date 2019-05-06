HABER

Nijer'de yakıt tankeri patladı: 55 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 15:00 | Son Güncelleme

Başkent Niamey'deki Diori Hamani Havalimanı yakınlarında yakıt tankerinin patlaması sonucu 55 kişi yaşamını yitirdi

Nijer'in başkenti Niamey'in doğusundaki Diori Hamani Havalimanı yakınlarında bir yakıt tankerinin patlaması sonucu 55 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, İçişleri Bakanı Bazoum Muhammed, olay yerinde yaptığı açıklamada, pazar günü akşam saatlerinde tankerin park ederken devrildiğini ve taşıdığı yakıtın sızmaya başladığını belirtti.

Muhammed, "Çevredeki insanlar sızan yakıtı borularla çekmeye başladı. Bu insanlardan biri tankerin yanına kontağı kapatılmamış bir motosikletle geldi. Patlamaya bu motosikletin motorundaki bir kıvılcım neden oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Muhammed, olayda 55 kişinin öldüğünü, çoğu ikinci ve üçüncü dereceden yanık taşıyan 37 kişinin yaralandığını bildirdi.

Olay yerini inceleyen Başbakan Brigi Rafini de devletin yaralılara destek vereceğini belirtti.

Petrol üretmeye 2012'de başlayan Nijer'de o tarihten bu yana ilk kez tanker patlaması yaşandı.

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali
Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişmeAli Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme
Batıkent'teki köpek katliamında istenen cezalar belli olduBatıkent'teki köpek katliamında istenen cezalar belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nijer tanker

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Oruç sorusu kızdırdı: Sana ne oğlum!

Oruç sorusu kızdırdı: Sana ne oğlum!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nesli tükenme tehlikesi geçiren ceylanları evinin bahçesinde besliyor

Bahçesinde ne olduğunu duyan koşarak oraya gidiyor!

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ankara Batıkent'teki köpek katliamında istenen cezalar belli oldu

Batıkent'teki köpek katliamında istenen cezalar belli oldu

2 kişinin yaralandığı 'yaza merhaba' partisindeki sahne böyle devrildi

Yaza merhaba partisinde korkutan anlar! Sahne böyle devrildi

Son dakika Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki!

Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.