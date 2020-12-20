Nijerya: Çatışmanın ardından, son olarak kaçırılan 84 çocuk kurtarıldı

Nijerya'da polis, Cumartesi günü kaçırılan en az 84 öğrencinin kurtarıldığını açıkladı.

Polis güçleri, çocukların bir dini törene katılmalarının ardından, Mahuta köyündeki evlerine dönerken saldırganlar tarafından kaçırıldığını belirtti.

Çocuklar, saldırganlar, güvenlik güçleri ve çevredeki gönüllülerin çatışmasının ardından serbest kaldı.

Katsina eyaletinde son 8 günde ikinci kez çok sayıda çocuk kaçırıldı.

Cuma günü, bir hafta önce bir yatılı okulda okuyan ve silahlı saldırganlarca kaçırılan 344 öğrenci kurtarılmıştı.

Son olayın ardından açıklama yapan Katsina eyaleti polisi, kaçırılan çocukların en az 80'inin Hizburrahim İslamiye adlı İslami okulda öğrenim gördüğünü belirtti.

Saldırganların yakınlardaki Danbaure köyünden 12 de inek çaldıkları bildirildi.

Polis "haydutlar" diye tanımladığı saldırganların kimliği ve amaçları hakkında başka bir açıklama yapmadı.

Lagos'taki BBC Muhabiri Nduka Orjimno, "haydut" tanımlamasının, Fulani çobanlardan, silahlı gruplara ve radikal İslamcı militanlara dek birçok kesim için kullanıldığını söylüyor.

"Haydut"ların giriştiği çok sayıda kaçırma eylemi fidye için yapılıyor. Geçmişte, tarım yapan topluluklara saldıran bu haydut gruplarının liderlerinin, valilerle ve devlet yetkilileriyle müzakere yapmak için açıkça buluştuğu belirtiliyor.

