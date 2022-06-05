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Nijerya'da kiliseye saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

05.06.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika ülkesi Nijerya'da bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Ondo eyalatindeki silahlı saldırıda çok sayıda kişin yaşamını yitirdiği bildirildi. Öte yandan saldırıda yaralıların da olduğu ifade edildi.

Nijerya'da kiliseye saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nijerya'nın güneybatısında yer alan Ondo eyaletindeki bir kiliseye düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, kimlikleri belirlenmeye çalışılan silahlı kişiler, Kogi eyaletine bağlı Owo bölgesindeki Katolik kilisesine, ibadet sırasında saldırı düzenledi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Ondo Eyaleti Valisi Rotimi Akeredolu, olayı, masum insanlara yönelik "aşağılık ve şeytani bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Akeredolu, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti. (AA)

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Nijerya
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