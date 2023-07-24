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Nijerya 'teşhis edilemeyen hastalık' yüzünden alarma geçti! 5 kişi yaşamını yitirdi...

24.07.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya'da 'teşhis edilemeyen hastalık' yüzünden 5 kişi yaşamını yitirirken 10 kişi ise hastanede tedavi altında tutuluyor. Yetkili mercilerden yapılan açıklamada, ölenlerin henüz ölüm nedeni belirlenemezken öksürük ve kusma semptomlarını gösterenlerin acilen hastaneye gitmeleri çağrısı yapıldı.

Nijerya 'teşhis edilemeyen hastalık' yüzünden alarma geçti! 5 kişi yaşamını yitirdi...

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde ortaya çıkan 'teşhis edilemeyen hastalık' ülkeyi ayağa kaldırdı.

BU SEMPTOMLARLA ORTAYA ÇIKTI

Sir Patrick Yakowa Hastanesi Sekreteri Ezra Joshua, yaptığı açıklamada, eyaletin Kafanchan bölgesindeki henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 5 kişinin öldüğünü, 10 kişinin hastanelik olduğunu belirtti.

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Joshua, hayatını kaybeden kişinin ölüm nedenine ilişkin araştırmalar sürdüğünü ifade ederek, hastaneye getirilenlerin bazılarında öksürük ve kusma görüldüğünü kaydetti.

Ebeveynleri çocuklarını yerel doktorlara yönlendirmekten vazgeçmeleri konusunda uyaran Joshua, herhangi bir hastalık belirtisi gördüklerinde onları hızla hastaneye sevk etmeleri çağrısında bulundu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya hastalık

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