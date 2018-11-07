Nijerya'da 4 rahibe fidye için kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Delta eyaletinde 4 rahibenin fidye için kaçırıldığı belirtildi.
Delta Eyaleti Polis Müdürü Muhammed Mustafa, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Ethiope bölgesinde Katolikleri taşıyan konvoyun kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce durdurulduğunu söyledi.
Mustafa, silahlı kişilerin fidye almak için konvoyda bulunan 4 rahibeyi kaçırdığını ifade etti.
Güvenlik güçlerinin rahibeleri arama çalışmaları başlattığını belirten Mustafa, bölgede iki hafta önce de benzer olaylar yaşandığını kaydetti.
Nijerya'nın birçok eyaletinde insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu olayların önüne geçilemiyor.
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