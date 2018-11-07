HABER

Nijerya'da 4 rahibe fidye için kaçırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 19:44 | Son Güncelleme

Nijerya'da 4 rahibe fidye için kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Delta eyaletinde 4 rahibenin fidye için kaçırıldığı belirtildi.

Delta Eyaleti Polis Müdürü Muhammed Mustafa, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Ethiope bölgesinde Katolikleri taşıyan konvoyun kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce durdurulduğunu söyledi.

Mustafa, silahlı kişilerin fidye almak için konvoyda bulunan 4 rahibeyi kaçırdığını ifade etti.

Güvenlik güçlerinin rahibeleri arama çalışmaları başlattığını belirten Mustafa, bölgede iki hafta önce de benzer olaylar yaşandığını kaydetti.

Nijerya'nın birçok eyaletinde insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu olayların önüne geçilemiyor.

PARTNERPKK'nın Menbiç'i neden terk etmediği ortaya çıktıPKK'nın Menbiç'i neden terk etmediği ortaya çıktı
Besiciler hayvanlarını köpeklerden korumak için tüfekle nöbete başladıBesiciler hayvanlarını köpeklerden korumak için tüfekle nöbete başladı
Zonguldak'ta 'Sarıkamış Deniz Şehitleri' anıldıZonguldak'ta 'Sarıkamış Deniz Şehitleri' anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fidye kaçırılma nijerya

En Çok Okunan Haberler

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu teslim oldu!

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu teslim oldu!

Deniz Çoban: Fatih Terim'e 21 maç ceza gelebilir

Deniz Çoban: Fatih Terim'e 21 maç ceza gelebilir

44 yıllık Avşar Halı konkordato ilan etti

44 yıllık Avşar Halı konkordato ilan etti

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KHK’lı doktorlar için yapılan düzenleme kabul edildi

KHK’lı doktorlar için yapılan düzenleme kabul edildi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi sanığı: Arabayı üzerine sürüp, manevra yapacaktım

Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi sanığı: Arabayı üzerine sürüp, manevra yapacaktım

PKK'ya ağır darbe! Müslim Fırtına öldürüldü

PKK'ya ağır darbe! Müslim Fırtına öldürüldü

Komisyonda kavga çıkaran madde yeniden görüşülecek

Komisyonda kavga çıkaran madde yeniden görüşülecek

İstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vuruldu

İstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.