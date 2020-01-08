Nijerya'da kaçırılan üç denizci kurtarıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kaçırılan ikisi Rus biri Hindistanlı üç denizci kurtarıldı.

Ülke basınındaki haberlere göre, güneydeki Ondo eyaleti açıklarındaki bir gemiden kaçırılan denizcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Korsanların elinden kurtarılan denizciler resmi işlemlerin ardından ülkelerine gönderilecek.

Geçen hafta perşembe günü bir petrol tankerine saldıran silahlı kişiler, 4 kişiyi öldürmüş, 3 denizciyi de kaçırmıştı.

Korsan saldırılarıyla adından söz ettiren Gine Körfezi dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor.

