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Nijerya'da kilisede işkence gören 15 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 18:05 | Son Güncelleme

Nijerya'da kilisede işkence gören 15 kişi kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın en büyük şehri olan Lagos'ta bir kilisede işkence gören 15 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Lagos Polisi Sözcüsü Bala Elkana, yaptığı açıklamada, kentte zihinsel hastalık ve uyuşturucu bağımlılığı bulunan kişilerin rehabilite edildiği bir kiliseye baskın düzenlendiğini belirtti.

Baskında, işkenceye maruz kalan 15 kişinin kurtarıldığını aktaran Elkana, bazılarının kilisede 5 yıl geçirdiklerini ve psikolojik sorunlar yaşadıklarını söyledi.

Elkana, kurtarılanların hastaneye sevk edildiğini ve olaya ilişkin papazla birlikte 11 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Nijerya'da son bir ayda okul ve rehabilitasyon merkezlerine düzenlenen baskınlarda, kötü muameleye maruz kaldığı tespit edilen yüzlerce kişi kurtarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
baskın Kilise nijerya

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