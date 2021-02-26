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Nijerya’da okul baskınında kaçırılan öğrenci sayısı netleşti

26.02.2021 16:06 | Son Güncelleme:
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Nijerya’nın Zamfara eyaletinde bulunan Devlet Kız Fen Lisesine gerçekleştirilen baskında kaçırılan öğrenci sayısının 317 olduğu açıklandı.Nijerya’da geçtiğimiz hafta yatılı bir okula düzenlenen baskında kaçırılan öğrenciler ve personeller henüz kurtarılamazken, bugün yeni bir baskın daha yaşanmıştı.

Nijerya’nın Zamfara eyaletinde bulunan Devlet Kız Fen Lisesine gerçekleştirilen baskında kaçırılan öğrenci sayısının 317 olduğu açıklandı.
Nijerya’da geçtiğimiz hafta yatılı bir okula düzenlenen baskında kaçırılan öğrenciler ve personeller henüz kurtarılamazken, bugün yeni bir baskın daha yaşanmıştı. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Zamfara eyaletindeki Jangebe bölgesinde bir okula baskın gerçekleştirilmişti. Baskına yönelik detaylar netleşmeye başladı. Devlet Kız Fen Lisesine silahlı kişiler tarafından gerçekleştirildiği belirtilen baskında kaçırılan öğrenci sayısının 317 olduğu açıklandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, "Zamfara Eyaleti Polis Komutanlığı, ordu ile iş birliği içinde Devlet Kız Fen Lisesinde silahlı kişiler tarafından kaçırılan 317 öğrenciyi kurtarmak amacıyla ortak arama-kurtarma operasyonu başlattı" denildi.
Öte yandan, 17 Şubat’ta ülkenin batısındaki Niger eyaletinde bulunan Kagara kasabasındaki bir okulun yurduna gece saatlerinde askeri üniformalı silahlı kişiler tarafından baskın düzenlenmiş, 27 öğrenci dahil olmak üzere 42 kişi kaçırılmıştı. Baskında 1 öğrenci hayatını kaybederken, rehineler henüz serbest bırakılmadı. Yetkililer, ülkedeki kaçırma olaylarında silahlı kişilerin fidye istediğini belirtti.

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