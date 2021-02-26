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Nijerya’da okula baskın: Öğrenciler kaçırıldı

26.02.2021 11:29 | Son Güncelleme:
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Nijerya’nın Zamfara eyaletinde bulunan bir okula gerçekleştirilen baskında öğrencilerin kaçırıldığı bildirildi.Nijerya’da geçtiğimiz hafta yatılı bir okula düzenlenen baskında kaçırılan öğrenciler ve personeller henüz kurtarılamazken, yeni bir baskın daha yaşandı.

Nijerya’nın Zamfara eyaletinde bulunan bir okula gerçekleştirilen baskında öğrencilerin kaçırıldığı bildirildi.
Nijerya’da geçtiğimiz hafta yatılı bir okula düzenlenen baskında kaçırılan öğrenciler ve personeller henüz kurtarılamazken, yeni bir baskın daha yaşandı. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Zamfara eyaletinde sabah saatlerinde bir okula baskın gerçekleştirildiği bildirildi. Eyalet valisinin sözcüsü yaptığı açıklamada çok sayıda öğrencinin kaçırıldığını duyururken, kaçırılan kişi sayısına dair bilgi vermedi.
Öte yandan, 17 Şubat’ta ülkenin batısındaki Niger eyaletinde bulunan Kagara kasabasındaki bir okulun yurduna gece saatlerinde askeri üniformalı silahlı kişiler tarafından baskın düzenlenmiş, 27 öğrenci dahil olmak üzere 42 kişi kaçırılmıştı. Baskında 1 öğrenci hayatını kaybederken, rehineler henüz serbest bırakılmadı.

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