HABER

Nijerya'da silahlı çetelere operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 23:34 | Son Güncelleme

Nijerya ordusunca Zamfara eyaletinde silahlı kişilere yönelik operasyonlarda rehin tutulan 80 kişi kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında, ordunun düzenlediği operasyonlarda silahlı kişiler tarafından rehin tutulan 80 kişi kurtarıldı.

Ordu adına açıklama yapan Binbaşı Clement Abiade, Zamfara eyaletindeki Dumburum ormanında silahlı çetelere yönelik hava ve kara operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Abiade, operasyonlarda silahlı kişilerin rehin tuttuğu 80 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonlarda 6 silahlı çete üyesinin yakalandığını vurgulayan Abiade, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

PARTNERO dünyanın en çekici pilotuO dünyanın en çekici pilotu
KKTC'de yakalanan FETÖ'cüler getirildi!KKTC'de yakalanan FETÖ'cüler getirildi!
Bakırköy'de tanzim satış noktasıBakırköy'de tanzim satış noktası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nijerya operasyon Zamfara eyaleti

En Çok Okunan Haberler

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

F.Bahçe'ye 'Kocaman' fren!

F.Bahçe'ye 'Kocaman' fren!

Kırmızı isyanı! 'VAR 16. dakikada gelmiş'

Kırmızı isyanı! 'VAR 16. dakikada gelmiş'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KKTC'de yakalanan FETÖ'cüler getirildi!

KKTC'de yakalanan FETÖ'cüler getirildi!

Konya'da inşaatta ceset bulundu

Sır ölümün ardındaki korkunç şüphe!

16 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

16 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

THY’nin UFO gördüğünü söyleyen emekli kaptan pilotu hayatını kaybetti

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

Bakan Akar'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Emniyeti Türkiye sağlamalı

Bakan Akar flaş 'güvenli bölge' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.