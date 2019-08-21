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Nijerya'da vali yardımcısının konvoyuna saldırıda 5 polis öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 12:51 | Son Güncelleme

Nijerya'da vali yardımcısının konvoyuna saldırıda 5 polis öldü

Nijerya'da Nasarawa Eyaleti Vali Yardımcısı Emmanuel Akabe'nin konvoyuna düzenlenen saldırıda 5 polis hayatını kaybetti.

Eyaletin polis sözcüsü Samalia Usman, Akabe'nin de bulunduğu konvoyun dün akşam Nasarawa Eyaleti'nin başkenti Lafia'dan başkent Abuja'ya gittiği sırada Akwanga bölgesinde saldırıya uğradığını açıkladı.

Saldırının silahlı soyguncular tarafından yapıldığını belirten Usman, "Güvenlik güçleri saldırıya karşılık verdi ancak çete üyeleri çok fazlaydı ve 5 polisin ölümüne neden oldular." dedi.

Bu arada, Nasarawa Valisi Abdullah Sule'nin saldırıya ilişkin yardımcılarıyla acil toplandığı kaydedildi.

Nijerya'nın farklı bölgelerinden fidye için adam kaçırma ve silahlı soygun olayları sıklıkla yaşanıyor.

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nijerya

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