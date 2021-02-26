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Nijerya'da yatılı okula saldırı: 'Yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı'

26.02.2021 12:49 | Son Güncelleme:
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Nijerya'da yatılı okula saldırı: 'Yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı'

A teacher in the north-western Zamfara state tells the BBC at least 300 girls are unaccounted for.

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde silahlı kişiler bir yatılı okula saldırı düzenledi. Yüzlerce kız öğrencinin kaçırıldığı bildiriliyor.

Bir öğretmen BBC'ye, bugün yerel saatle 01.00'de düzenlenen saldırının ardından en az 300 öğrencinin akıbetinin bilinmediğini söyledi.

Bu öğretmen, okula pikap ve motosikletleriyle gelen silahlı kişilerin ortaokul öğrencilerini araçlara bindirdikten sonra kaçtığını, saldırganlardan bazılarının üniformalı olduğunu anlattı.

Saldırı sırasında okulda 421 öğrencinin olduğu belirtiliyor.

Eyalet Valiliği saldırıyı doğruladı fakat ayrıntı vermedi.

'Aileler çocuklarını arıyor'

BBC Abuja Muhabiri Ishaq Halid, olayın ardından ailelerin okulun önünde toplandığını ve bazılarının ormanlık alanda çocuklarını aramaya çıktığını aktardı.

Ülkede son haftalarda toplu insan kaçırma vakalarında artış yaşanıyor. Silahlı çeteler fidye için sık sık öğrencileri hedef alıyor.

Nijer eyaletinde geçen hafta kaçırılan en az 42 kişi hala serbest bırakılmadı. Bu kişilerin 27'sinin öğrenci olduğu belirtiliyor.

Nijerya'da Aralık ayında da 300'den fazla erkek çocuk kaçırılmış, silahlı kişiler müzakerelerin ardından çocukları serbest bırakmıştı.

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