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Nijerya'daki şiddet olayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 00:51 | Son Güncelleme

Zamfara eyaletindeki madencilik faaliyetleri durduruldu, yabancılara bölgeyi terk etmeleri için 48 saat süre tanındı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde devam eden şiddet olayları nedeniyle madencilik faaliyetleri durduruldu, yabancılara bölgeyi terk etmeleri için 48 saat süre verildi.

Polis Genel Müdürü Muhammed Adamu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zamfara eyaletinde yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgedeki madencilik faaliyetlerinin durdurulduğunu belirtti.

Adamu, "İstihbarat raporuna göre bölgedeki silahlı kişiler ile madencilik yapanlar arasında bir bağlantı var. Bunun için bölgede madencilik faaliyetleri durduruldu." dedi.

Bölgedeki çatışmaların sona ermesi için çalışmaların başlatıldığını ifade eden Adamu, "Eyaletteki yabancılar da 48 saat içinde bölgeyi terk etmeli." ifadelerini kullandı.

Zamfara eyaletinde geçen hafta yaşanan şiddet olaylarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
nijerya şiddet olayları Zamfara eyaleti

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