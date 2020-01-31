Yeni bir salgın hastalık: Lassa ateşi

Lassa ateşi, yaklaşık 200 milyon nüfusuyla Nijerya'da sene başından bu yana 36 eyaletin 19'unda hızla yayılırken yetkililer salgınla mücadelede kişisel temizliğin en önemli husus olduğunu belirtiyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi Dr. İbrahim Kana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 41 kişinin hayatına mal olan ölümcül Lassa ateşinin fareden insanlara bulaştığını belirtti.

Dr. Kana, "Salgının yayılmasının nedeni ülkenin bazı bölgelerinde farelerin insanlar tarafından tüketilmesi ve hijyen eksikliği. Hijyen olmayınca fareler de çoğalıyor. Bu hayvanlar insanların yiyecekleri ve eşyalarına dokunduğu zaman Lassa ateşi hastalığı da insanlara bulaşıyor." diye konuştu.

Lassa ateşinin, farelerin gıdalara teması ve dışkılarıyla bulaştığının altını çizen Dr. Kana, bunun yanı sıra insana kan, burun sıvısı, tükürük ve cinsel temas yoluyla da bulaşabildiğine dikkati çekti.

Dr. Kana, "Bu hastalığın önlemesi için hükümet ülkenin farklı eyaletlerinde hijyen kampanyası başlattı ve Sağlık Bakanlığı, salgınla mücadelede özel bir ekip kurarak arayan kişilere Lassa sıtması ile ilgili bilgi veriyor." dedi.